Сили протиповітряної оборони збили всі ракети та БПЛА, якими РФ атакувала Київ в ніч на 4 червня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.За їхньою інформацією, росіяни запустили БПЛА та ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. «За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою», — написав начальник КМВА Сергій Попко.Нічна атака 4 червняВ ніч на 4 червня Росія вкотре вчинила ракетну атаку на Україну — повітряну тривогу оголошували у всіх областях. Невдовзі після цього повідомлялось про роботу ППО на підступах до Києва.Також цієї ночі в Кропивницькому пролунав вибух, подробиці поки що невідомі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.