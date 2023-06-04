Після повномаштабного вторгнення Російської Федерації на територію України питання про бомбосховища стали дедалі актуальніші. Тільки за травень росіяни атакували столицю 19 разів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту укриттів.На онлайн-карті можна знайти інформацію про всі бомбосховища у Києві. Інтерактивна схема допоможе знайти найближче укриття поряд у будь-якому районі міста Київ. На цей момент карта показує всі доступні: підвали, підземні паркінги, підвали з пандусами, підземні переходи, станції метро, та інші об’єкти бомбосховищ столиці України. Спеціальні укриття зараз зроблено в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах.Як знайти укриття, якщо відсутній інтернетЖителі столиці можуть знайти укриття у Києві навіть за відсутності інтернету. У міському застосунку «Київ Цифровий» з’явилася офлайн-мапа бомбосховищ.Для того, щоб користуватися мапою без інтернету, киянам достатньо один раз зайти в застосунок, коли є мережа. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.Крім того, жителі столиці тепер можуть повідомити про закриті укриття. Якщо у вас не вийшло потрапити до бомбосховища — виберіть його на мапі та натисніть в інформаційній картці «Поскаржитися на укриття».Що робити, якщо укриття зачиненоДнями керівник департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук повідомив, що всі київські укриття будуть відкриті на постійній основі.За словами Ткачука, дане рішення пов’язано з тим, що Росія почала завдавати по місту ударів балістичними ракетами, які долітають до столиці дуже швидко, і часу на те, щоб відкривати укриття просто не вистачить.За його словами, у випадку, якщо укриття все ж буде закрито, потрібно телефонувати 101 або в кол-центр 1551.«Рятувальники приїдуть і зріжуть цей замок. Навіть, якщо це приватна власність», — заявив чиновник.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.