В тимчасово окупованому Сватовому Луганської області дезертирувало близько 40 військовослужбовців РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Там зазначили, що втекли вони ще 2 червня. Для того, щоб знайти дезертирів, було направлено два російських вертольоти та підрозділ росгвардії окупантів. Чи вдалось спіймати втікачів — невідомо.Дезертирство в армії РФЗазначимо, що це далеко не перший відомий випадок дезертирства російських військовослужбовців, більше того — в Генштабі ЗСУ повідомляють, що останнім часом таких випадків стає дедалі більше.Так, 28 травня повідомлялось, що в тимчасово окупованому Соледарі Донецької області втекло семеро мобілізованих, які раніше були в’язнями. П’ятьох з них спіймали, а одного вбили.А 25 травня повідомлялось про аналогічний інцидент біля Сватового — тоді близько 20 мобілізованих втекли, захопишви «КамАЗ»Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.