Внаслідок російського удару по передмісті Дніпра, який відбувся ввечері 3 червня, постраждало 22 людини, а вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло дворічної дівчинки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.За його словами, два двоповерхових будинка, між якими влучила ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.Нічні атаки по Дніпропетровській областіКрім цього, вночі, 4 червня, окупанти вдарили з артилерії по Нікополю. Загорілися два авто, пожежі вже загасили.»Побиті 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. На щастя, без жертв», — зазначив Лисак.Також захисники з ПвК «Схід» збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, «Шахед».Обстріл передмістя Дніпра 3 червняВвечері, 3 червня, росіяни вдарили ракетою по Підгородненській громаді, що в передмісті Дніпра. Мешканці двох будинків опинились під завалами, більшість поранених були госпіталізовані, серед них — п’ятеро дітей. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і заявив, що всі відповідальні росіяни понесуть покарання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.