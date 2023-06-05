Ваше здорове серце може щодня страждати від ваших нездорових звичок, які день за днем «вбивають» цей головний орган.Про це в Instagram розповіла кардіолог Наталя Іванюк.Шкідливі звичкиКуріння, алкоголь, малоактивний спосіб життя, поїсти на ніч солоденького — все це ті фактори, які збільшують ризики серцево-вудинних захворювань.»Якщо пацієнт має ці звички, я одразу розумію, що тут можуть бути проблеми із серцем», — повідомила кардіолог.Забагато соліТут йдеться не лише про сіль, яку ви додаєте до страв: її багато у консервації, магазинних соусах, ковбасах тощо.Багато солі в раціоні — це набряки і, відповідно, високий тиск, навантаження на нирки, судини, тканини.Ви не стежите за вагоюНадмірна маса тіла негативно впливає на артеріальний тиск, рівень цукру в крові та рівень холестерину.Тому завжди варто стежити за своїм індексом маси тіла (ІМТ).У вас високий артеріальний тискВи не стежите за тиском, називаєте «робочими» високі показники, адже думаєте, що вам з ними і так нормально.»Показники свого тиску треба знати. Норма до ​​140/90. Якщо вище — це ризик отримати в майбутньому інфаркт, інсульт, серцеву недостатність. Окрім того, відбувається травмування артерій і вони стають менш еластичними», — попередила кардіолог.Ви не перевіряєте пульсЯк правило у здорової людини пульс від 60 до 90 на хвилину в стані спокою.Відхилення від норми може свідчити про захворювання щитоподібної залози, шлунково-кишкового тракту, анемії, детринованості (зниження і неможливість виконати певне навантаження повністю) тощо.»Якщо ви помітили у себе якісь із цих факторів, рекомендую обов’язково записатися на консультацію до кардіолога!» — резюмувала Наталя Іванюк.Раніше ми писали про препарати, які допоможуть при високому тиску.Також дізнайтеся, як успадковується група крові.