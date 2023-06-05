Погода в Україні сьогодні, 5 червня, буде спекотною та майже безвітряною. Проте на заході у деяких регіонах можливі дощі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніСиноптики зазначають, що сьогодні по всій країні мінлива хмарність, але у більшості областей без опадів. Вдень короткочасний дощ пройде лише на Закарпатті та в Карпатах. Місцями можлива гроза.Вітер сьогодні змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. В Україну знову повертається спека, сьогодні вдень температура повітря буде у межах +20 +25 градусів, а на Закарпатті до +27. Вночі буде +6 +11 градусів, на узбережжі морів до +15. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, дощів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +21 +23 градус. Вночі температура опуститься до +10. Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в Україні у червні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.