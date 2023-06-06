Опадів сьогодні, 6 червня, не буде практично по всій Україні. Щоправда, дощі з грозами все ж таки зачеплять два регіони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Зокрема, на Закарпатті та Прикарпатті вдень очікується короткочасний дощ, місцями гроза.Вітер буде майже невідчутним, 3-8 м/с та буде постійно змінювати напрямки.Температура повітря вдень буде триматись в діапазоні 22-27°, а на високогір’ї Карпат 14-19°. Якою буде погода в найближчі дніЗа прогнозами синоптиків, з 6 по 9 червня в Україні буде переважно без опадів. Хоча 7 та 8 червня у західних областях, а також вдень у четвер у Чернігівській та Сумській областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. Також в Україні ще більше потеплішає — до +29 градусів.Для довідкиЧим запам’ятався синоптикам червень, що тільки почався2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год). Цей показник перевищив на 2 м/с дані попереднього рекорду, встановленого в 2012 році.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.