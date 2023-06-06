6 червня 2023 року православні віруючі вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника.Що потрібно робити 31 травня, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .Що відомо про святеСвятий Симеон народився він після довгих молитов його матері, яка заприсяглася, що віддасть дитину на служіння Господу. У дитинстві дитина відрізнялася стриманим характером, вона навіть не пила грудне молоко в ті дні, коли мати його їла м’ясо. У юності Симеон залишився без батьків, а сам хлопець побачив бачення, після якого пішов у монастир і трудився на стовпі.Святий Симеон за свою надзвичайну працю отримав від Господа дар чудотворення та прозорливості.Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Підходили до куща шипшини і розповідали йому про свої проблеми та переживання. Вважалося, що тоді людині полегшає на душі.Народні прикмети Травою пахне сильніше від звичайного – до опадів. На річці вітер за течією біжить – на хорошу погоду. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Зацвіла шипшина – можна йти ловити окуня на вудку. Якщо до квітучої дикої троянди приєдналися калина та суниця, значить, буде багато сироїжок.Що не можна робити 6 червня У цей день не можна пити алкоголь, особливо людям із підвищеним тиском. У жодному разі не можна лякати дитину, навіть жартома, інакше вона виросте ляканою. Не варто садити огірки сьогодні. Гарного врожаю з них не буде.Хто святкує імениниДень ангела 6 червня відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана. Також читайте про головні церковні свята червня 2023 року.