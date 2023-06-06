Російська окупаційна армія завдала ракетних ударів по Харкову, вночі 6 червня. Зафіксовано «приліт» по центру міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.Внаслідок російської ракетної атаки зафіксовано влучання по автомобільній парковці біля аеропорту та по одній із центральних вулиць, Римарській. «Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколішніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів», — написав Терехов.Мер зазначив, що постраждалих немає і вже ведуться роботи з відновлення. Він додав, що ситуація з пошкодженням, внаслідок російської атаки по Куп’янському району, трубопроводу з аміаком не вплинула на рівень газу у повітрі, як в Куп’ясньку, так і в Харкові. Росіяни пошкодили трубопровід з аміаком у Харківській областіОкупанти під час атаки Харківської області пошкодили трубопровід з аміаком. Відбулася розгерметизація. В ОВА заявили, що могло витекти понад 100 тонн аміаку.Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за всіма вимірами, які зробила не тільки Куп’янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку знаходиться в нормі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.