Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проведе вибори до складу Ради Безпеки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.Вибори нових непостійних членів Радбезу на період 2024-2025 років відбудуться 6 червня. Вони пройдуть лише у східноєвропейській групі, оскільки на одне місце претендують Словенія та Білорусь.Від африканських країн місця в Раді Безпеки займуть Алжир і Сьєрра-Леоне, від Тихоокеанського регіону — Південна Корея, від Латинської Америки — Гаяна.Рада Безпеки ООН займається підтримуванням миру та безпеку у світі. Заради цього РБ має повноваження розслідувати будь-яку суперечку, що може призвести до міжнародних конфліктів.Головування у Радбезі ООН із 1 червня перейняли у Швейцарії Об’єднані Арабські Емірати.Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що Рада безпеки ООН потребує реформування. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.