Екс-міністру юстиції Словаччини Штефану Харабіну загрожує до трьох років ув’язнення за публічну підтримку російського вторгнення в Україну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.»Я зробив би те саме, що зробив Путін щодо подій в Україні», – написав він у соцмережах наступного дня після початку повномасштабного російського вторгнення.Лише 1 червня 2023 року спеціальна прокуратура висунула проти нього звинувачення щодо цього запису. Прес-секретар прокуратури Яна Текелева зазначила, що Харабін звинувачується у «злочині наклепів щодо нації, раси та переконань, а також у схваленні злочинного діяння».Якщо екс-міністра, який раніше очолював Верховний суд і Раду судів, а також висував свою кандидатуру на пост президента, визнають винним, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.Політична криза у СловаччиніНагадаємо, 7 травня екс-прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що попросив президента звільнити його від виконання обов’язків. Також у країни було оголошено дострокові вибори до парламенту, які мають відбутися у вересні 2023 року.У той же день президент Словаччини Зузана Чапутова ухвалила відставку уряду та повідомила, що заступник голови Національного банку Словаччини Людовіт Одор очолить уряд.Незабаром президент заявила, що майбутні парламентські вибори у Словаччині можуть підірвати підтримку України. За її словами, якщо популістські партії очолять уряд восени, то, можливо, зовнішня політика буде більш схожою на політику Угорщини. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.