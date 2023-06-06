Російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву сьогодні вночі, 6 червня. Повідомляється, що сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.Російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву сьогодні вночі, 6 червня. Повідомляється, що сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.»Попередньо, удар було завдано крилатими ракетами типу Х-101/555. Пуски були скоєні традиційно – зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. За попередньою інформацією, силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено та знищено понад 20 повітряних цілей ворога. Усі збиті, влучань не було», — йдеться у повідомленні КМВА.У Дніпровському районі виявили уламки ракетиЗа даними КМВА, у Дніпровському районі (Воскресенські сади) виявлено уламки ракети на даху приватної будівлі, горіння немає, постраждалих заздалегідь немає. Інформація уточнюється.Нічна атака окупантів на КиївСьогодні вночі, 6 червня, у Київській області було чути вибухи, повідомляється про роботу українських сил ППО. Незабаром повітряну тривогу було оголошено повторно. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві та наголосив, що у місті працюють українські сили ППО.За його словами, після нічних вибухів у Києві зафіксовано виклик до Дарницького району столиці. Усі служби йдуть на місце події.За даними КМВА, у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину, також пошкоджено лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину. Інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.