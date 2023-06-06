Російські військові вночі, 6 червня, атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Сили ППО ЗСУ знищили всі ворожі цілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних Сил Збройних Сил України.В період з 00:30 по 04:00 росіяни із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс випустили по Україні 35 крилатих ракет з району Каспійського моря.Більшість ракет Х-101/Х-555 летіли в напрямку Києва, однак силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 ворожих цілей.Нічна атака на КиївСьогодні вночі, 6 червня, в Київській області лунали вибухи, пов’язані з діяльністю українських сил протиповітряної оборони. Незабаром була оголошена повторна повітряна тривога.За даними КМВА, у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину, також пошкоджено лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.