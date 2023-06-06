Українські військові мають знайти у бороні противника слабкі місця, що допоможе ЗСУ розвинути успішний контрнаступ.Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.»Широко відомо, що Росія звела оборону вздовж окупованих територій, і в багатьох випадках — глибоку оборону. Ми спостерігаємо кілька ліній укріплень, ровів, «зубів дракона», підготовлених позицій тощо», — зазначив Остін.Водночас, за словами міністра оборони США, окупантам доводиться стримувати наступ на досить тривалій території.»Отже, вони (росіяни – ред.), очевидно, не можуть бути сильними у всіх місцях. Тому солдати ЗСУ повинні знайти ті переваги, якими вони можуть скористатися», — наголосив глава Пентагону.Контрнаступ ЗСУБагато офіційних осіб раніше говорили про те, що контрнаступ українських військових мав розпочатися навесні. Але у зв’язку з відсутністю всієї необхідної зброї для активних дій у ЗСУ, його перенесли.Водночас, наприкінці травня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наша країна вже має необхідний мінімум озброєння для контрнаступу. В Офісі президента повідомляли про початок підготовчих операцій щодо звільнення територій.Незабаром голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зазначив, що готовність України до контрнаступу зараз на дуже хорошому рівні. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.