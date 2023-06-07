Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй обрала нових членів до складу Ради Безпеки. У східноєвропейській групі Словенія набрала більше голосів, ніж Білорусь.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Місця у Радбезі ООН отримали: від африканських країн — Алжир і Сьєрра-Леоне, від Тихоокеанського регіону — Південна Корея, від Латинської Америки — Гаяна, від Східної Європи — Словенія.Рада Безпеки є єдиним органом ООН, який може приймати юридично обов’язкові рішення, такі як запровадження санкцій і дозвіл на застосування сили. Вона має п’ять постійних членів з правом вето: Великобританію, Китай, Францію, Росію та Сполучені Штати.Для забезпечення географічного представництва місця розподіляються між регіональними групами. Якщо кандидати не мають конкурентів у своїй групі, їм все одно потрібно заручитися підтримкою більше ніж двох третин Генеральної Асамблеї.Гайана отримала 191 голос, Сьєрра-Леоне — 188, Алжир — 184 голоси, Південна Корея — 180.Від східноєвропейської групи на місце в Раді Безпеки претендували Словенія та Білорусь. В результаті виборів Словенія набрала 153 голоси, а Білорусь лише 38. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.