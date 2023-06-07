Британські спецслужби встановлюють усі подробиці про знищення Каховської ГЕС. Їм належить з’ясувати, хто саме стоїть за підривом греблі.Про це заявив прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.»Якщо буде доведено, що це сталося навмисно, то це буде, я думаю, найбільший напад на громадянську інфраструктуру в Україні з початку війни і просто продемонструє нові мінімуми, які ми б побачили від російської агресії», — сказав Сунак пресі під час брифінгу.За його словами, атаки на громадянську інфраструктуру жахливі та неправильні.»Ми вже бачили подібні випадки в цій війні, але ще зарано говорити про щось напевно», — додав він.Прем’єр-міністр також повідомив, що Британія негайно відреагувала на цей напад, запропонувавши Україні гуманітарну допомогу.»Ми вже виділили ресурси та фінансування для підтримки як ООН, так і Червоного Хреста у реагуванні на подібні ситуації. І тепер вони можуть перенаправити ресурси, щоб, зокрема, допомогти гуманітарному реагуванню та евакуації у цьому районі», — додав він. Підрив Каховської ГЕСНагадаємо, солдати РФ учора вночі, 6 червня, підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок пригоди близько 80 населених пунктів у Херсонській області на обох берегах Дніпра перебувають під загрозою затоплення.У Міноборони України зазначили, що таким чином росіяни хотіли призупинити процес деокупації, але вони досягли протилежного ефекту.Усі деталі інциденту можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.