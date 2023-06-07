Українські військові під час бойових дій збили російський штурмовик Су-25, а також чотири ворожі дрони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»Авіація сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу і 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також, минулої доби знищено російський штурмовик Су-25 і 4 розвідувальні БПЛА», — йдеться в повідомленні Генштабу ВСУ.Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей росіян.Українські сили ППО знищили понад 300 літаківЗ початку повномасштабного російського вторгнення українські сили ППО знищили щонайменше 313 літаків та 299 вертольотів.Так, 13 травня було знищено чотири російські літаки та вертольоти в Брянській області РФ, вони входили в одну авіагрупу. Повідомляється, що винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а гелікоптери їх підстрахувати. Також ЗСУ пізно ввечері 21 травня знищили російський літак Су-35. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.