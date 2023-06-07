Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС) зруйновано та затоплено мости у Снігурівському районі Миколаївської області.Про це повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.У міській військовій адміністрації Снігурівки зазначають, що міст в селі Єлизаветівка зруйнований, а у селі Галаганівка (місцезнаходження зображене на карті) повністю затоплений. «В громаді проводимо евакуацію мешканців 3 будинків, 43 городи підтоплені, вода прибуває до будинків. Оперативний штаб продовжує працювати цілодобово», — написав Кухта.Підрив Каховської ГЕСРосійська окупаційна армія, вночі 6 червня, підірвала дамбу Каховської ГЕС. Під загрозою затоплення десятки населених пунктів. Триває евакуація населення.Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.