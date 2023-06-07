Говорят, что справедливость без силы – беспомощна. Очень может быть. В таком случае, постоять за себя всеми (!) доступными законными методами – это и есть справедливость!

В редакцию издания обратилась Юлия Гапонова. Ее история просто шокирует зашкаливающим уровнем наглости и недопустимого отношения к женщине.

28 мая 2023 года ее унизили и нанесли телесные повреждения посетители кафе Promenade, которое находится в ЖК «Французский квартал – 2» в городе Киеве. На простое и вполне уместное замечание убрать машину, которая преграждала свободный въезд жителей комплекса на территорию, Юлия услышала оскорбления, ей были нанесены телесные повреждения, а потом постояльцы этого места (при абсолютном попустительстве учредителей кафе) еще и стали угрожать ей расправой, пугая негативными последствиями для ее здоровья и жизни.

На следующий же день после случившегося Юлия подала заявление в полицию. В своей объяснительной официально рассказала о том, что и как произошло. После составления соответствующего протокола ей было назначено судебно-медицинское исследование. Женщина, к слову, больна раком, упорно лечится, проходит курсы химиотерапии. Несомненно, что подобные стрессы не могли не отразиться на ее самочувствии и здоровье.

Что известно об этом кафе. Из открытых источников видно, что официальными учредителями заведения Promenade являются Прокопова Елизавета Константиновна и Прокопова Наталия Александровна. О Прокоповой Наталье известно крайне мало (ее страница в социальных сетях закрыта). О Прокоповой Елизавете известно, что она окончила Киевский национальный университет им. Шевченко, где изучала юриспруденцию. Также известно, что она является (или являлась) помощником народного депутата Украины. Если детальнее проанализировать ее страницу в Фейсбук, то можно предположить, что этот депутат представляет политическую силу, несменным лидером и основательницей которой вот уже 24 года является женщина.

Совсем не понятно, как особа с образованием правоведа (ключевое же здесь – право) может поощрять брутальное отношение к другой женщине со стороны своих знакомых, да еще и мужчин? А если в таком ее индифферентном отношении с расчетом на безнаказанность еще и, скажем так, играет роль «корочка» помощницы народного депутата, то тогда вопрос: а поддержала ли бы лидер партии такое поведение помощницы одного из своих однопартийцев? Очевидно, что нет. Да и слабо верится, что сам депутат, помощницей которого является (или являлась) Прокопова Елизавета, с большим удовольствием воспринял бы историю о вышеупомянутом поведении в быту своей подопечной.

На фотографиях ниже, которые предоставила редакции Юлия Гапонова, виден мужчина в пледе (на фото он обозначен стрелочкой).

Это именно тот «герой», который так же грубо оскорблял Юлию и, собственно, нанес ей телесные повреждения. О нем известно мало (но, для того и есть полиция, чтобы детально во всем разобраться). Известно только, что ему 32 года и он, вероятно (как и все завсегдатаи кафе), из города Димитров Покровского района Донецкой области. Кстати, в 2016 году город Димитров был переименован и сейчас называется Мирноград. МИРНОград – как никогда «соответствует» стилю поведения учредителей и постояльцев кафе Promenade, которые приехали в Киев делать бизнес, очевидно, прихватив с собою замашки 90-х годов прошлого века.

И еще, сидеть в пледе, в кафе, в относительно спокойной столице, да еще и руки распускать по пьяни, наверное, явно удобнее, чем в окопе защищать страну от агрессии РФ… «Патриотизм» просто зашкаливает.

Еще раз хотелось бы акцентировать внимание на том, что подобная ситуация – тест на справедливость для украинских правоохранителей. Да, можно сказать, что подобные случаи – не редкость. Да, во время войны люди находятся в крайне напряженном психологическом состоянии. Но!!! Как и незнание закона не освобождает от ответственности, так и любые эмоциональные состояния кого бы то ни было, нисколько не оправдывают быдловатое, наглое, бесцеремонное и циничное отношение к женщине.

Кафе – место для посетителей. Короли там – клиенты. Кафе в ЖК – это кафе не в чистом поле, а в ЖК, где главные – жители ЖК. Какой тогда пример завсегдатаи Promenade и его учредители подают другим заведениям? Они хотят, чтобы унижение и избиение женщин в местах массового посещения стало в Киеве нормальным явлением? А может они хотят, чтобы в цивилизованной столице европейской страны бандитские замашки стали традицией?

Нет! В Киеве подобного никогда не может быть по определению. Киев всегда был рад гостям, особенно тем, которые приезжают сюда реализовываться, стартуют со своими бизнесами, создают новые рабочие места и так далее. Но, приезжать и срамить столицу, как и дискредитировать восточные регионы Украины, либо же полагать, что незлобный Киев должен превратиться в Каракас (на первом месте по числу преступлений в мире) – не логично и крайне ошибочно!

Сейчас мяч на стороне полиции. Следим за развитием событий и ждем справедливого решения.