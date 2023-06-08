Внаслідок масштабних лісових пожеж у Канаді дим дістався міст на східному узбережжі США, огорнувши мегаполіси, зокрема НьюЙорк, незвичайним «апокаліптичним» помаранчевим туманом.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.Густий дим від пожеж у Канаді рушив на південь, діставшись у США до більшої частини штату Нью-Йорк та сусідніх регіонів, аж до Мексики.Мер Нью-Йорка Ерік Адамс закликав жителів міста залишатися у приміщенні або одягати маски. Крім того, дим ненадовго зупинив рейси до аеропорту Ла-Гуардія через погіршення видимості, деякі порти регіону були закриті.Прогнозується, що умови тимчасово покращаться найближчим часом, додав він.При цьому, за словами Адамса, якість повітря зараз стала найгіршою за останні десятиліття. Так, за деякими даними, якість повітря в Нью-Йорку нині є найгіршою з усіх великих міст світу, згідно з IQAir.Адамс закликав мешканців Нью-Йорка залишатися вдома, тримати вікна зачиненими та відключити налаштування кондиціонерів, які циркулюють повітря зовні.Лісові пожежі в АмериціЯк зазначається, у Північній Америці такого роду «апокаліптичні сцени» часто виникали останніми роками, оскільки зміна клімату сприяла більш частим та сильним пожежам.На західному узбережжі історичні лісові пожежі останніми роками покрили димом більшу частину Північної Каліфорнії, а 2020 року небо над Сан-Франциско забарвилося помаранчевим кольором. Попередні лісові пожежі в Альберті призвели до того, що стовпи диму досягли Нью-Йорка, але викликали лише сліпучі заходи сонця.Сильні лісові пожежі у КанадіУ Канаді для гасіння масштабних пожеж, що вирують, залучили збройні сили країни. Вони мають підтримати пожежників, які цілодобово працюють, аби захистити населені пункти провінції від вогняної стихії.Загалом по всій Канаді понад 30 тисяч людей стали переселенцями через пожежі. У країні цього року вигоріло вже кілька мільйонів гектарів територій через масштабні лісові пожежі.Раніше повідомлялося, що в канадському окрузі Шелберн висота полум’я сягає майже 100 метрів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.