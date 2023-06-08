Їдучи або ще збираючись у подорож, ви не можете передбачити все, що станеться. Тому варто заздалегідь підготуватися до різних несподіванок, у тому числі й зі здоров’ям.Сімейний лікар Лілія Сарахман розповіла на своїй сторінці в Instagram, які ліки треба обов’язково мати у своїй аптечці.Зберігайте корисний перелікПристрої та матеріали: термометр (краще безконтактний або електронний); тонометр (для вимірювання артеріального тиску), особливо для людей похилого віку; бинт, вата, лейкопластир; антисептик для рук.Препарати: знеболювальні/жарознижувальні (дітям тільки на основі парацетамолу або ібупрофену); сольовий розчин для носа; гіпертонічний сольовий розчин; судинозвужувальні краплі за віком.Приклади засобів Антисептики для ран: хлоргексидин (можна з 2 місяців), мірамістин, октенісепт. Антигістамінні від алергії на основі левоцитиризину. Антибактеріальна мазь: банеоцин, бактробан. Мазь на основі цинку від ран, укусів: цикапласт, цикакрем. Для полегшення наслідків опіку лікар радить брати Пантенол, але лише на 5 день опіку. Оральні регідратаційні розчини для запобігання зневоднення — Humana Електроліт, БіоГая ОРС. Очні краплі з антибіотиком — тобрекс, ципрофарм, флоксал. Спазмолітик лише для дорослих — дротаверин.Не забудьте також сонцезахисний крем з SPF понад 30 та репеленти. На основі ДЕТА 30%, можна дітям з 2 міс, або на основі пікаридину (з 2 років).Крім того, якщо певні ліки ви приймаєте на постійній основі, обов’язково покладіть їх до своєї аптечки. До речі, раніше ми писали, що повинне завжди лежати в дитячій аптечці.Читайте також, як економити на купівлі ліків, якщо немає грошей.