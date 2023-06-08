Погода в Україні сьогодні, 8 червня, буде відрізнятися різноманітною температурою повітря в залежності від регіону. А вже 11-12 червня тимчасово похолоднішає та побільшає дощів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Погода на сьогодні в УкраїніЗа даними синоптика, сьогодні короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть в західних областях, північних, у Вінницькій, Черкаській та Харківській областях (скоріше в другій половині дня).»На заході місцями ймовірні зливи та шквалисте посилення вітру. На решті території України опадів не передбачається», — додала синоптик.За даними Діденко, вітер передбачається з північного сходу, помірний, при грозах поривчастий.При цьому, температура повітря розділиться. А саме: на заході та півночі очікується свіжа погода, +19…+24 градуси; на решті території +24….+27 градусів; у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях та в Криму +25…+28 градусів.Погода в КиєвіУ столиці сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза. Як додала синоптик, в столиці трохи посвіжіє — впродовж дня температура повітря становитиме +21…+23 градуси.Погода на найближчі дні 9-10 червня температура повітря відновиться до теперішніх меж. 11-12 червня — тимчасово похолоднішає, побільшає дощів. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.