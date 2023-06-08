Китай вдруге запустив в космос твердопаливну ракету-носій «Ліцзянь-1 Y2», яка вивела на орбіту 26 експериментальних супутника.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.За інформацією Державного управління пілотованої космонавтики Китаю, супутники будуть використовуватись для комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі та перевірки технологій.Зазначимо, що це вже другий запуск ракети «Ліцзянь-1», яка є найбільшою твердопаливною ракетою Китаю. Також в 2023 році країна планує здійснити понад 60 космічних пусків, серед яких є програми дослідження Місяця та пошуку нових планет.Космічні розробки КитаюКитай активно займається питанням космічних розробок і регулярно проводить пуски ракет. Так, 2 квітня 2023 року Китай здійснив перший запуск ракети-носія «TL-2 Y1», яка доставила на навколоземну орбіту супутник.А 23 травня повідомлялось про наміри запустити в космос чергову мІсію на кораблі Shenzhou-16.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.