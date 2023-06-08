В ніч на 8 червня росіяни двічі обстріляли Нікопольский район Дніпропетровської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Він зазначив, що ворог гатив з важкої артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах. «Загиблих та постраждалих немає. Територію оглядають рятувальники — уточнюють наслідки атак», — сказав Лисак.Ситуація в Дніпропетровській областіРосіяни майже щодня обстрілюють Дніпропетровську область, а найчастіше ворожим ударам піддається Нікопольський район та саме місто. В основному окупанти гатять по ньому з важкої артилерії, регулярно знищуючи будинки, лінії електропередач та іншу інфраструктуру.Так, 5 червня через ворожі обстріли постраждала церква, приватні будинки та господарчі споруди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.