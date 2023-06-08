Росіяни понесли втрати в особовому складі та техніці через наслідки власного ж підриву греблі Каховської ГЕС.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Так, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі зс рф є травмовані, загиблі та зниклі безвісти. «Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно», — зазначили в Генштабі.Водночас, під час евакуації населення з Каховки російські військові скористались евакуаційними маршрутами для цивільних, щоб втекти з міста. «Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита», — підкреслили в Генштабі.Підрив Каховської ГЕСВночі 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, що призвело до підтоплення декількох населених пунктів Херсонської області. В Корабельному районі Херсона відомо про понад 1800 підтоплених будинків.Наразі відомо про перших жертв катастрофи. Так, в Олешках Херсонської області загинуло троє людей.Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС на ранок 7 червня — читайте у матеріалі РБК-Україна.Репортаж з Херсона ви можете побачити в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.