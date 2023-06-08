У Бєлгороді (РФ) пролунали звуки вибухів уранці в середу, 8 червня. Місцева влада пояснює їх роботою протиповітряної оборони. Попередньо, у районі зафіксовано обрив ЛЕППро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова у Telegram та місцеві пабліки.Вибухи у Бєлгороді, за даними російських соцмереж, лунали вночі, а також вранці.За словами губернатора регіону, над містом спрацювала система ППО ЗС РФ «за двома повітряними цілями».»Наслідки на землі уточнюють оперативні служби», – написав чиновник.У пабліках виклали відео, на яких у небі видно хмари диму, а також на роликах чути вибухи.Крім того, в мережах пишуть про обрив ЛЕП під Бєлгородом, а також про вибите скло у вікнах у деяких будинках.Ситуація у Бєлгородській областіУ цьому російському регіоні вже кілька тижнів часто лунають вибухи і відбуваються обстріли. Наприкінці травня російські повстанці — підрозділи «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» — оголосили про початок операції у Бєлгородській області. Бійці «РДК» та «ЛСР» також заявили, що мають намір звільнити РФ від путінського режиму.Наразі повстанці контролюють населений пункт Нова Таволжанка, і мають намір продовжувати рух далі. «РДК» та «ЛСР» 4 червня увійшли до передмістя Шебекіно і взяли в полон кілька військових регулярної армії, після чого покликали на переговори губернатора Гладкова, проте чиновник відповів відмовою.У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що війська РФ планують «заманити» бійців «РДК» і «ЛСР» у Шебекіно, після чого знищити місто обстрілами.Додамо також, що в українській розвідці заявили про готовність нашою країною розглянути звернення цивільних про евакуацію з Бєлгородської області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.