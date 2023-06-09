Гороскоп розповість про знаки Зодіаку, для яких літо 2023 може стати вирішальним, адже їх чекають дуже важливі життєві зміни.Про це пише Melodiafm.Терези (23 вересня — 23 жовтня)Несподівано для себе, у вас зміняться пріоритети та інтереси, з’являться нові цілі. Можливо, вам захочеться змінити роботу чи навіть сферу діяльності.Не поспішайте, перш ніж взятися до чогось нового, важливо завершити старі справи та набратися нових знань — для цього, до речі, період дуже вдалий.Проте, якщо вам захочеться змін в особистому житті, не ігноруйте цього бажання. Цей період сприятливий для завершення токсичних стосунків та нових знайомств.Стрілець (23 листопада — 21 грудня)Везіння буде на вашому боці, вас чекають перемоги та успіхи, причиною яких буде саме ваше вміння опинитися у потрібний час у потрібному місці.Вас буде тягнути до активного відпочинку, але краще потерпіти до другої половини літа, коли для цього буде справді сприятливий час.Астрологи радять приділяти увагу здоров’ю, не ігнорувати своє самопочуття, особливо якщо маєте хронічні хвороби. Знаходьте час, щоб побути на свіжому повітрі, вам це дуже корисно.Риби (21 лютого — 20 березня)Ваша інтуїція, як завжди, буде на висоті, тому якщо вам раптом захочеться з незрозумілих причин щось зробити або кудись вирушити, дозвольте це собі і ви не пошкодуєте.Астрологи радять вам занадто серйозно не сприймати різні ситуації і дуже багато брати на себе. Крім того постарайтеся бути менш чутливими до критики, інакше порушення сну та дратівливість вам забезпечені.Раніше ми писали також, яких жінок за знаком Зодіаку, мов вогню, бояться чоловіки.Крім того читайте повний гороскоп на червень 2023 для всіх знаків Зодіаку.