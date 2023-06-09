В ніч на 9 червня росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе «Shahed-136/131» та крилатими ракетами Х-101/Х-55. ППО знищила 10 БПЛА та 4 ракети.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.Цілями російської атаки були військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури. Пуски «шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет — з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Протягом атаки було запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.»Було знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Supercam», — зазначили в Повітряних силах.Також близько 20.00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.Нічна атака 9 червняВ ніч на 9 червня по всій території України було оголошено повітряну тривогу, моніторингові групи повідомляли про запуск росіянами дронів та ракет. В деяких регіонах повідомляли про роботу ППО.Зазначимо, що починаючи з травня цього року РФ значно збільшила кількість ракетних ударів по Україні. Зазвичай, вони відбуваються вночі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.