У Звягільський громаді Житомирської області внаслідок російської ракетної атаки сталося потрапляння до житлового масиву приватного сектору. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранені, зруйновані будинки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколу Боровця.За попередньою інформацією, через ракетну атаку в населеному пункті було зруйновано 6 будинків, ще десятки — пошкоджено.На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається вся необхідна допомога, розповів мер.На місці події працює керівництво громади та екстрені служби. Інформація про наслідки ракетного удару уточнюватиметься, додав він.Нічна атака ракетами та дронами 9 червняЦієї ночі була оголошена масштабна повітряна тривога, що охопила всю країну. За інформацією моніторингових груп, була загрозу ракетних ударів, а також повідомлялось про ворожі дрони. В регіонах працювало ППО.Вже вранці в командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про збиття вночі 4 крилатих ракет Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Supercam».Зауважимо, що ця нічна масштабна повітряна тривога оголошена через кілька годин після вечірньої. Тоді російські окупанти завдали ракетних ударів по Уманській області, внаслідок чого поранення отримали вісім людей.Так, в четвер ввечері по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Моніторингові канали писали, що російські окупанти запустили ракети «Калібр».При цьому пізніше мешканці Черкаської області повідомляли про вибух у регіоні. В результаті удару було зруйновано приміщення автомийки та промислового об’єкта, були постраждалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.