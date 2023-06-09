Пентагон оголосить про довгостроковий пакет озброєнь для України на суму понад 2 мільярди доларів. До нього увійдуть ракети для ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Очікується, що оголошення про такий пакет Міноборони США зробить у п’ятницю, розповіли представники адміністрації.Як зазначається, майбутнє оголошення буде зроблено, оскільки військові аналітики говорять про початок очікуваного контрнаступу ЗСУ.Що увійде до пакетаВиділені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) кошти підуть на придбання ракетних установок та ракет Hawk, а також двох типів удосконалених ракет ППО Patriot. За даними видання, однією з них є Patriot Advanced Capability Missile-3, або Pac-3, що виробляється Lockheed Martin Corp. Інша — Guidance Enhanced Missile, або GEM-T, від виробника Raytheon Technologies Corp. Вона забезпечує покращену можливість вражати балістичні ракети, крилаті ракети або літаки супротивника на додаток до ракети PAC-3.Програма допомоги США для ППО УкраїниІніціатива USAI спрямована на оплату контрактів із термінами постачання через кілька місяців або навіть років для підтримки довгострокових потреб України у безпеці.Нагадаємо, що США оголосили в листопаді 2022 року про намір постачання систем Hawk із власних запасів, але вони мають бути відремонтовані коштом USAI.ППО HawkЗенітно-ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. На озброєння було прийнято 1960 року.Сам комплекс оцінюється в 15 млн доларів, а ракети до нього — по 250 тисяч доларів за одну одиницю.Нагадаємо, що ще минулої осені Іспанія вирішила передати військовим ЗСУ кілька систем ППО Hawk.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.