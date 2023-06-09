Правильний полив кімнатних рослин забезпечить вазонам гарний ріст, розвиток і цвітіння. Фахівці з садово-городної справи говорять, що тут не варто «вигадувати велосипед», адже секрет в максимальній простоті.Як поливати домашні квіти, пише Telegram-канал Квіти і рослини.Яка вода найкраще підходить для поливуЕксперти кажуть, що для поливу найкраще підходить звичайна водопровідна вода, але її треба «покращувати».Така вода — сира, тому в ній збережені необхідні для росту і розвитку рослинності мікроелементи. Однак її хлорують для дезинфекції. Хлор може пошкоджувати вазони і буває небезпечним навіть в невеликих кількостях.Крім того, в результаті взаємодії хлору з деякими речовинами ґрунту в ній утворюється соляна кислота. Кількість її мізерна, але все ж вона поступово збільшує кислотність землі в горщику, що теж приносить шкоду більшості рослин.Як зробити воду корисноюЩоб «знешкодити» хлоровану воду, необхідно дати їй постояти у відкритому широкому посуді одну, а краще — дві доби.Значна частина хлору за цей час випарується, і вода стане цілком придатною для поливання.Через 12 годин можна користуватися водою, якщо в неї всипати деревної золи — столову ложку на відро.Швидко «покращити» хлоровану воду можна додаванням до неї харчової соди: 7 грамів чайної ложки на 1 літр.Чи підходить бутильована вода (з кулера) або «кип’яченка»Вода з кулера в процесі очищення проходить процедуру знесолення. Під час нього ряд хімічних реакцій позбавляє рідину корисних речовин, які необхідні рослинам. При регулярному поливі такою водою квіти недоотримують масу мінералів.Якщо ви будете поливати кип’яченою водою, рослинам все одно не вистачатиме частини мінералів. Справа в тому, що в кип’яченій воді поживні речовини випадають в осад і залишаються на дні чайника, а рослинам вони дуже необхідні. Раніше ми писали про спосіб поливу, який шкодить кімнатним рослинам.Також читайте, як приготувати цибулеву, цитрусову і бананову воду для кімнатних рослин.