Збройні сили України вдарили по місцю зосередження бійців підрозділу «Ахмат» в тимчасово окупованому Донецьку. Знищено 56 «кадирівців».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Підрозділ ворога було помічено в південно-західній частині міста, де вони займались рабежем цивільного населення та зйомками постановочних відео про нібито ведення бойових дій.»6 червня, в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються», — розповіли у Генштабі.Ситуація в ДонецькуДонецьк окуповано ще з 2014 року, з тих пір росіяни регулярно обстрілюють місто, звинувачуючи в цьому ЗСУ. Наприклад, 26 травня місто, за словами окупантів, нібито масовано обстріляли ракетами.Водночас, росіяни продовжують атакувати і Донецьку область. Так, 8 червня вони обстріляли Торецьк та Максимільянівку, поранень зазнали шестеро людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.