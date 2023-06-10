Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся в Берліні із прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Обговорили грузинську заявку на вступ до ЄС.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu. Канцлер Шольц заявив, що Німеччина продовжує підтримувати Грузію на шляху до Європейського Союзу та закликав грузинський уряд вжити кроків для впровадження необхідних реформ.»Рекомендації Єврокомісії вказують шлях до отримання статусу кандидата. Канцлер закликав уряд Грузії своєчасно та з максимальною рішучістю вжити необхідних заходів у найближчі тижні», — зазначив речник федерального уряду Німеччини Штеффен ГебештрайтВін додав, що обидва лідери домовилися продовжувати свій відкритий і орієнтований на результат діалог.Реакція ЄС та НАТО на поновлення авіасполучення між Грузією та РФГрузії передали офіційний демарш від імені 27 держав Європейського союзу через поновлення авіасполучення з РФ. Посол Євросоюзу в Тбілісі заявив, що таке рішення Грузії суперечить рішучості ЄС ізолювати Росію через війну проти України.Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс очікує від Грузії дотримання санкцій проти Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.