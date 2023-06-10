Сполучені Штати виділять Україні 437 тисяч доларів на програму визначення пріоритетних реформ економіки.Про це заявив заступник держсекретаря з питань економічного зростання, енергетики та довкілля Хосе Фернандес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу США.На зустрічі Ради міністрів Організації економічного співробітництва та розвитку в Парижі Франція США оголосила про виділення коштів на реалізацію програми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) по Україні. Гроші підуть на економічне дослідження щодо «виявлення недоліків та визначення пріоритетних реформ, необхідних для забезпечення ширших зусиль щодо відновлення».»США повністю підтримують програму ОЕСР для України та раді виділити 437 тисяч доларів на її імплементацію. Програма ОЕСР підтримає українську програму реформ, відновлення та реконструкції», — йдеться у повідомленні Держдепу США.Фінансова допомога США УкраїніСполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення РФ надають Україні різнобічну фінансову допомогу. Так, вчора США виділили черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує 2 млрд. доларів.До попереднього американського пакету на 300 млн доларів увійшли боєприпаси для Patriot, ракети AIM-7, системи ППО Avenger, артилерійські снаряди, авіаційні ракети Zuni, понад 30 млн набоїв та інше озброєння.Також у Білому домі заявили, що витрати на міжнародну допомогу та інвестиційні програми, прикладом яких є підтримка України, зміцнять лідерство Вашингтона за кордоном та просунуть інтереси безпеки США. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.