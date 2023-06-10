Внаслідок вибуху нерозірваного боєприпасу на полі для ігор поблизу міста Коріолі загинуло щонайменше 25 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.Заступник районного комісара міста Абді Ахмед Алі розповів, що трагедію спричинили вибухонебезпечні рештки війни, такі як бомби та міни. Діти гралися з ними у відкритому полі в селі.Тіла 22 дітей доставили до місцевої лікарні, ще двоє дітей вмерли вже у госпіталі. Одну відправили до лікарні в столицю Сомалі Могадішо, однак вона померла дорогою. Усі загиблі були хлопцями віком 10-15 років.Ситуація в СомаліПонад десять років заколот проти центрального уряду Сомалі ведуть бойовики «Аль-Шабаб». Влада Уганди повідомила про загибель 54 своїх миротворців у Сомалі внаслідок нападу цих бойовиків.Раніше, Джо Байден відправив до Сомалі американський військовий контингент для боротьби з терористами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.