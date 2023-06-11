11 червня за релігійним календарем вшановують пам’ять святої Феодосії. У народі її називали Феодосія Колосниця, адже саме в цей день починало колоситися жито.Що не можна сьогодні робити та хто святкує день ангела — читайте нижче в матеріалі Styler.Головні заборони цього дня Не можна сваритися, тому що сварка може перерости в скандал. Не варто цього дня сумувати, щоб мати хороше майбутнє. Не можна стрибати по землі, можна завдати шкоди врожаю. Не можна починати нічого нового. Не можна вирушати в поїздки.Що сьогодні можна робитиЯк ми зазначили вище, Феодосію в народі називали Колосницею. Тому, крім пшениці, 11 червня приділяли увагу гречці. У цей день нею починали засівати поля та вірили, що свята подарує гарний врожай.Крім того, народні прикмети часто пророкували дощі, тому наші предки вірили, що гречка точно зійде.Народні прикмети 11 червня Колоситься жито — восени буде багато грибів. З’явилося багато павуків — до хорошої погоди. Вранці туман стелиться по воді — погода буде ясною. Бджоли активно літають біля вуликів — чекайте на дощ. Спекотний день — у лісі не буде боровиків. Жито заквітло — пора білити полотна.Хто святкує сьогодні іменини11 червня день ангела відзначають Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.Молитва про щастя та сімейний добробутЗволь керувати мною, Боже мій, Твоєю мудрістю, утримувати мене Твоєю справедливістю, втішати Твоїм милосердям і підтримувати Твоєю міццю. Присвячую Тобі думки, слова, учинки і страждання свої, щоб віднині я думав і говорив тільки про Тебе, і все чинив згідно з Тобою, і страждав тільки для Тебе. Раніше ми розповідали, чи буде в українців додатковий вихідний на День Конституції 2023.