Погода в Україні влітку 2023 поки що контрастна: часом припікає, а потім стає прохолодніше, налітають грози і дощі. Проте поки що літо «не вжарило» 30-градусними плюсами.Коли стане дійсно спекотно — в матеріалі Styler далі.Прогноз від експертів УкргідрометцентруЗа словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, у червні середньомісячна загальна температура по території країни буде на один-півтора градуса вищою за норму.»І, зазвичай, літо завжди контрастне. Ті ж короткочасні дощі можуть за день або півгодини «вилити» місячну норму. Тому нерівномірний розподіл опадів є звичайним для літа», — прогнозує синоптик.Світ зараз на етапі зміни глобальних процесів. Мова йде про явище Ель-Ніньйо, який цього року починає розвиватися і йде на зміну Ла-Нінья. Тому висока ймовірність, що наступні 5 років буде відчутно спекотніше.Можливі якісь рекордно високі значення температури влітку з 2023 по 2027 роки. Відповідні процеси почнуть розвиватися посеред літа, тому ми сповна це відчуємо вже влітку наступного 2024 року.»Але навіть цього року, якщо червень і липень на 1-1,5 градуса будуть вищими за норму, то в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вищою за норму», — додала Наталя Птуха.Що говорять довгострокові прогнозиЗа даними сайту Gismeteo (за прогнозом для Києва), припікати почне в останній тиждень червня. Весь липень буде з високою температурою, особливо його друга половина, коли 30-градусні показники будуть все частішими.

Погода в Києві, прогноз на місяць (фото: gismeteo)Синоптики Meteoprog так само прогнозують, що друга половина червня — перша половина липня будуть спекотними.

Прогноз в Києві на місяць (фото: meteoprog)Пам’ятайте, що довгострокові прогнози погоди основані на історичних даних. Тому вони можуть бути неточними.Нагадаймо, що в суботу 10 червня Київ накрило сильною зливою, яка підтопила вулиці.Раніше ми писали, чи буде вихідним День Конституції України.Також читайте про головні церковні свята червня 2023.