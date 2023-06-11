У промисловій зоні на південному сході Москви сталася пожежа, в приміщенні був автосервіс.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Комерсантъ».Пожежа почалася в ніч на 11 червня на вулиці Люблінській, 64. За інформацією ЗМІ, всередині будівлі відбуваються вибухи. Пожежні працювали на безпечній відстані.Займання локалізували на площі 600 кв. метрів, а згодом ліквідували. Спочатку площа займання становила 500 кв. метрів за загальної площі будівлі 750 кв. метрів.Пожежі в РосіїВ останні місяці в низці регіонів РФ почастішали пожежі на промислових та складських приміщеннях.Так, 9 червня, у місті Шебекіно Білгородської області сталася сильна пожежа. Він виник у промисловій зоні, нібито після обстрілу.Також у центрі Москви сталася пожежа біля будівлі ресторану у понеділок, 5 червня. Пожежа сталася у ресторані китайської кухні «Тан» на другому поверсі у Збройовому провулку в центрі російської столиці.А в місті Ногінськ Московської області 1 червня вночі почалася сильна пожежа на парковці. Згоріли десятки автомобілів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.