На території Калузької області Росії, нібито, впав безпілотник, вночі 11 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Калузької області Владислава Шапша.За інформацією місцевої влади, сталося падіння безпілотного літального апарату на території Жуківського району, поблизу села Стрілківка. Зазначається, що постраждалих, як завжди немає, а на місці працюють спеціальні служби.Надзвичайні події в РФОстанніми часом окупанти почали все частіше скаржитися на те, що дрони залітають на територію РФ. Влада Калузької області, 5 червня, заявила про падіння двох дронів на автодорозі М3, що веде від Москви до державного кордону з Україною.Росіяни в Калузькій області чули потужний вибух 1 червня. Заявили про «збиття безпілотника»Вночі, 11 червня, в Олексіївському окрузі Бєлгородській області зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга.2 червня, в Курську росіяни чули звуки вибухів. Місцева влада заявила про роботи ППО на території області та про збиття дронів. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.