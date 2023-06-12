Підрив Каховської ГЕС призвів до розливу тисяч кубометрів води на територію Херсонської області. Як діяти, якщо ви опинилися у зоні підтоплення чи взагалі потрапили у воду.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.Якщо є можливість виїхати самостійноТреба зібрати документи та необхідні речі та ліки. Виходячи, не забудьте вимкнути світло та газ, зачинити вікна та двері. Допоможіть тваринам та знайомим, які потребують допомоги.Маршрут для виїзду слід планувати з урахування рекомендацій рятувальників. Не ризикуйте їхати вже затопленими дорогами, або шляхами, які починає затоплювати. Якщо на шляху, по якому ви їдете, починає прибувати вода та дорогу починає затоплювати, то вийдіть з машини, знайдіть безпечне місце, де можна дочекатись рятувальників. Бажано, щоб воно було на підвищенні.Якщо виїхати самостійно змоги немаєТак само зберіть документи, необхідні речі та ліки. Знову ж таки, потурбуйтесь про тих, хто потребує допомоги. Не забудьте від’єднати помешкання від газу та електрики. Перенесіть важливі речі на верхні поверхи та чекайте прибуття рятувальників. Бажано, якимсь чином сповістити про своє місцеперебування — це може бути як напис, так і яскраві елементи одягу.Якщо ви опинилися у водіВ такому випадку поради будуть наступними: скиньте з себе важкий одяг і взуття; за можливості знайдіть предмети, на які можна забратися або за які можна вчепитися і дочекатися допомоги; не підпливайте до електричних стовпів, вони можуть бути під напругою.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.