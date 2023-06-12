Орхідеї та інші кімнатні рослини гарно і швидко підуть в ріст, якщо підживити їх правильним стимулятором. Приготувати його можна легко з геть недорогих аптечних засобів.Про це в Instagram розповіла квітникарка Алла Сукач.Як приготувати стимулятор ростуНам знадобиться бурштинова кислота і нашатирний спирт (аміак).Аміак є джерелом азоту, і він при з’єднанні з кислотами утворює амонійні солі цих кислот. Відповідно при змішуванні з бурштиновою кислотою ми отримаємо амонійну сіль бурштинової кислоти, вона називається сукцинат амонію.Сукцинат амонію є ефективним стимулюючим засобом поліпшення обміну речовин у орхідей і інших рослин.Цей засіб підходить для поливання і обприскування рослин. Він дуже гарно стимулює розвиток розсади.Рецепт:Розводимо на 2 літри води 1 пакетик (2 г) бурштинової кислоти, 5 мл 10% нашатирного спирту (аміаку).Пам’ятайте, що квітучі орхідеї (або з бутонами) підживлювати не можна. Рослина може скинути бутони і квіти.Три базових правила догляду за орхідеями Багато світлаОрхідеї люблять багато світла, особливо в період, коли викидають квітконоси. Але від прямого сонця рослини треба притіняти. Інакше на листі утворяться опіки і їх доведеться видалити. Правильний поливКвіти треба зволожувати, коли коріння стає сірого кольору. Поки воно зелене, робити цього не варто. Поливайте орхідеї із замочуванням, зануривши у відстояну воду кашпо на одну третину. Через 2-3 години вийміть з води і поверніть квітку на місце. Своєчасне підживлення Робити підживлення треба в період вегетації, коли рослина починає випускати квітконоси. Але під час цвітіння (або коли є бутони) робити це не можна, адже орхідея просто скине квіти. Раніше ми писали, які дві речі не можна робити з орхідеєю.Також читайте про 4 простих правила, з якими ваші орхідеї будуть часто і гарно квітнути.