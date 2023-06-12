Експрезидент США Дональд Трамп може отримати до 20 років ув’язнення через справу про секретні документи, однак якщо він виграє вибори в 2024 році, то зможе себе помилувати.Про це заявив колишній федеральний прокурор США Анкуш Хардорі, передає РБК-Україна з посиланням на Politico.Справа в тому, що законодавство США не забороняє кандидату балотуватись, якщо проти нього заведено кримінальну справу чи навіть якщо його осудили. На думку Хардорі, у разі перемоги Трамп скасує рішення суду та доручить генеральному прокурору припинити всі кримінальні справи стосовно нього та його соратників.Сам Трамп заявляв ЗМІ, що не збирається знімати себе з гонки, та буде вести кампанію навіть з тюрми.Враховуючи все це, федеральні прокурори, на думку Хардорі, вирішили подати в обвинувальному висновку значно більше деталей, ніж того вимагає законодавство. Таким чином вони показують американцям, наскільки безвідповідально Трамп поводився з документами, тримаючи їх навіть в туалеті.Звинувачення Трампа у справі про секретні документиВ серпні минулого року в резиденції Трампа Мар-а-Лаго ФБР виявило низку документів з грифом «секретно», які він, згідно до законодавства, мав здати в Національний архів після того, як покинув крісло президента.На початку червня 2023 року Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Вже через кілька днів, 9 червня, Трампу та його помічнику висунули звинувачення по 37 пунктам справи про секретні документи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.