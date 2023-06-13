По всій Україні 13 червня очікуються дощі з грозами. Проте температура повітря трохи підніметься і сягатиме +26 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні буде хмарно з проясненнями.По всій території держави, крім східних та північно-східних областей, місцями невеликі короткочасні дощі, грози. На Закарпатті та Прикарпатті, вдень і в південних областях помірні дощі.Температура вночі 9-14°, на півдні країни до 17°. Вдень в західних та північних областях 15-20°, на решті території 21-26°.Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Погода в КиєвіВ столиці та області буде хмарно з проясненнями.У Києві опади не очікуються, а в області місцями можливий невеликий короткочасний дощ.Температура у столиці 11-13°, вдень 18-20°, по області вночі 9-14°, вдень 15-20°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Коли повернеться спекаПогода в Україні цього літа поки що контрастна — часом припікає, а потім стає прохолодніше, налітають грози і дощі. Синоптики прогнозують, що спекотними будуть друга половина червня — перша половина липня.Додамо, що нещодавно у Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив попередній показник 2012 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.