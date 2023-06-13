Протиповітряна оборона знищила 10 з 14 ракет, якими росіяни атакували Україну в ніч на 13 червня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.За попередньою інформацією, ворог випустив 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також росіяни завдали авіаційного удару 4 «шахедами», один з них — знищено нашими захисниками.В Генштабі також зазначили, що під час атаки росіяни поцілили в житловий будинок та інші цивільні об’єкти інфраструктури в Кривому Розі.»На жаль, є постраждалі у вкрай важкому стані. Інформація уточнюється», — повідомили в Генштабі.Нічна атака 13 червняВ ніч на 13 червня росіяни вкотре обстріляли територію України крилатими ракетами та БПЛА типу Shahed.В Кривому Розі внаслідок російської атаки є влучання в житловий п’ятиповерховий будинок, є загиблі та поранені. Також повідомлялось про атаку цивільної інфраструктури в Харкові.В Київській області працювала ППО, і як потім повідомила місцева влада — збила всі ворожі цілі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.