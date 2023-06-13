Протиповітряна оборона знищила всі ворожі ракети, якими росіяни вночі 13 червня намагалися атакувати Київ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.За попередньою інформацією, для атаки на столицю росіяни застосували крилаті ракети Х-101/555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.»Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони (детальніше — за кілька годин у звітах Повітряних сил та Генерального штабу)», — повідомили в КМВА.Там також зазначили, що інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила.Нічна атака 13 червняВночі 13 червня росіяни знову обстріляли Україну ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed. Повідомлялось про вибухи в Кривому Розі та Харкові — в другому випадку росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Також повідомлялось про роботу ППО в Київській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.