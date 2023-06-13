Під час нічної атаки 13 червня РФ обстріляла «шахедами» цивільну інфраструктуру в Харкові.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.В Київському районі міста ворог обстріляв комунальне підприємтсво, а в Салтівському — складське приміщення, де після прильоту почалась пожежа.»На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється», — написав він.Нічна атака 13 червняВночі, 13 червня, росіяни знову здійснили обстріл українських міст. Моніторингові групи повідомляли про запуск БПЛА типу Shahed та ракет з акваторії Каспійського моря.Після про вибухи повідомляли в Кривому Розі, а в Київській області заявляли про роботу ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.