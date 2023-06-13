Повітряні тривоги знову були оголошені в низці областей України вранці 13 червня після масштабної ворожої атаки із застосуванням ракет та ударних дронів.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карти повітряних тривог.Після нічної атаки РФ сигнали про загрозу нових ударів з повітря залунали на півдні та сході країни, а також у центральних та частині північних областей. Тривоги оголошені в: Сумській області, Полтавській області, Донецькій області, Дніпропетровській області Одеській області, Херсонській області, Миколаївській області, Кіровоградській області, Запорізькій області, Харківській області.

Карта повітряних тривог в Україні вранці 13 червня (фото: t.me/alarmukraine)Тривоги розширилисяБлизько 07:10 сигнали повітряних тривог залунали також у Києві та області.»У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!» — йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації у Telegram.Крім того, тривоги були оголошені й в інших регіонах: Житомирській області, Вінницькій області, Чернігівській області.

Карта повітряних тривог в Україні вранці 13 червня (фото: t.me/alarmukraine)Нічна атака РФ по Україні 13 червняЦієї ночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, що охопила всю країну. У регіонах працювала ППО у ворожих повітряних цілях — ракет і ударних дронів.У Кривому Розі пролунали вибухи, і вже під ранок стало відомо, що в результаті ракетних атак по місту є постраждалі та загиблі, були «прильоти» по цивільних об’єктах, зокрема по п’ятиповерхівці. Сталася пожежа, і на місці завалів можуть бути люди.Додамо, що в повітряному просторі біля Києва було збито всі російські ракети. За словами керівника Київської МВА Сергій Попко, даних про руйнування та постраждалих немає.Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що наша протиповітряна оборона знищила 10 із 14 російських ракет цієї ночі, а також був збитий один із чотирьох ворожих «Шахедів».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.