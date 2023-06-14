Погода в Україні в середу, 14 червня, буде теплою, але без опадів не обійдеться.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Середа поверне нас у літню погоду. Після короткочасного, хоча й майже осіннього похолодання, знову в Україні відновлюються високі градуси», — розповіла синоптик.За даними Діденко, максимальна температура повітря становитиме +20…+27 градусів. Надалі, як зазначила синоптик, по тижню буде ще тепліше, хіба що в західних областях повітря очікується свіжіше, особливо в Карпатах.Де чекати дощі?Опади варто очікувати: на заході України; у Вінницькій області; місцями у південній частині; є ймовірність дощу у Луганській області та південних районах Дніпропетровської області; на решті території України — без істотних опадів.Погода в Києві також буде теплою, до +24 градусів. А ось якогось «серйозного» дощу очікувати сьогодні в столиці не варто.Погода в Україні на найближчі дніЗазначимо, цього тижня в Україні синоптики прогнозують спеку до +30 градусів. Радість від літньої погоди «розбавлять» опади, які пройдуть з грозами. Цікаво, що раніше спеку до 30-градусних позначок у червні прогнозували в останній тиждень місяця. А ось липень буде переважно спекотним.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.