14 червня 2023 року у православному календарі — день пам’яті філософа Юстина. У народному календарі — Устинів день. Наші пращури говорили, що саме з цієї дати починається літо.Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня — читайте у матеріалі Styler.Традиції 14 червняЯк правило, до 14 червня дозрівала брусниця. Наші пращури знали, що ця ягода — неймовірно корисна. Її сушили, взимку додавали до квашеної капусти. З брусниці робили наливки, варення та компоти. Хорошою прикметою в Устинів день вважалося з’їсти жменю свіжої брусниці.На Устина Брусничні губи було заведено клопотати по будинку, займаючись рутинними справами: наводити чистоту в шафах, протирати кути, упорядковувати присадибні ділянки. Вважалося, що це сприятиме залученню фінансів та удачі.Що не можна робити в Устинів деньНебезпечним заняттям в Устинів день вважалося зведення городніх огорож. В Устинів день також забороняється виходити з дому. Заборона стосувалася всіх незаміжніх дівчат, яким зустріч із незнайомими чоловіками обіцяла лихо.Також не можна брехати, займатися наклепництвом, наводячи даремно на людей. Хвороби, злидні та інші проблеми можуть замучити й довести до відчаю.У жодному разі 14 червня не можна сваритися, сумувати та сумувати.Головні прикмети цього дня Наші пращури помітили, якщо у цей день сонце — весна буде холодною. вранці похмура погода – до хорошого врожаю ярих; швидко висохла трава після роси — буде спекотно; Похмурий і дощовий день означає, що добре вродить овес, але ягід буде мало.В Устинів день, 14 червня, іменини відзначають: Василь, Віра, Вікторія, Гаврило, Давид, Денис, Іван, Павло, Харита.До речі, люди, народжені в цей час, вирізняються завзятістю.Сьогодні можна прочитати дуже просту змову для хорошого волосся. Потрібно просто піти в поле і кинути на нього кілька своїх волосків, що випали, при цьому вимовивши:»Поле, будь колосисто, а голова моя, — волосиста.Ключ, замок, мова.Амінь. Амінь.Амінь». Читайте також, які свята ми відзначимо у липні 2023 року, і чи буде додатковий вихідний на нове свято.Крім того, дізнайтеся про церковні свята червня 2023 року.