Напередодні державного візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона адміністрація президента США Джо Байдена підштовхує Нью-Делі до купівлі американських дронів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За словами обізнаних чиновників Білого дому, США підштовхують Індію до подолання власної бюрократичної тяганини та просування угоди.Індія вже давно виявляє інтерес до закупівлі великих безпілотників. Але бюрократичні перешкоди заважають укладенню довгоочікуваної угоди щодо безпілотників SeaGuardian, яка може коштувати від 2 до 3 млрд доларів.Спочатку Індія мала намір придбати 30 БПЛА, також повідомлялося про 24 та 18 примірників. У Нью-Делі також хочуть, щоб компоненти дронів вироблялися всередині країни, що може ускладнити будь-яку угоду.Джерела повідомили, що Моді та Байден також обговорять спільне виробництво боєприпасів та бронетранспортерів.»Це рішення має бути ухвалене урядом Індії. Ми думаємо, що для них було б добре піти на покупку MQ-9. Але ці рішення більшою мірою залежать від Індії, ніж від нас», — сказав високопосадовець адміністрації Байдена.Радник Байденf з національної безпеки Джейк Салліван прибув у вівторок до Нью-Делі, щоб завершити підготовку до візиту Моді до Вашингтона.Група чотирьох країн – США, Індія, Австралія та Японія – вже деякий час експлуатують дрони MQ-9B SeaGuardian. В даний час Індія орендує MQ-9B у США в рамках операції зі збору розвідданих.Знищення дрону MQ-9 над Чорним моремНагадаємо, 16 березня 2023 року російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем. Це сталося у міжнародному повітряному просторі.Росія спочатку заявила, що не має відношення до падіння безпілотника. Але на опублікованих кадрах видно, що дрон атакували саме російські літаки.Детальніше про інцидент із дроном MQ-9 Reaper — у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.